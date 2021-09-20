19 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известный результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму по Москве.
Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196:
Тимофей Баженов («Единая Россия») - 55 803
Валерий Рашкин (КПРФ) - 20 279
Георгий Федоров («Справедливая Россия - За правду») - 7 213
Кунцевский одномандатный избирательный округ №197:
Евгений Попов («Единая Россия») - 46 589
Михаил Лобанов (КПРФ) - 26 676
Александр Тарнавский («Справедливая Россия - За правду») - 6986
Ленинградский одномандатный избирательный округ №198:
Галина Хованская («Справедливая Россия - За правду») - 38 459
Анастасия Брюханова (самовыдвижение) - 23 359
Петр Звягинцев (КПРФ) - 11 470
Люблинский одномандатный избирательный округ №199:
Петр Толстой («Единая Россия») - 66 558
Елена Гуличева (КПРФ) - 21 336
Мария Прохоренкова («Новые люди») - 8 299
Медведковский одномандатный избирательный округ №200:
Дмитрий Певцов (самовыдвижение) - 52 460
Денис Парфенов (КПРФ) - 23 504
Юрий Загребной («Справедливая Россия - За правду») - 10 033
Нагатинский одномандатный избирательный округ №201:
Светлана Разворотнева («Единая Россия») - 47 733
Анастасия Удальцова (КПРФ) - 22 303
Алексей Демин («Новые люди») - 13 426
Новомосковский одномандатный избирательный округ №202:
Дмитрий Саблин («Единая Россия») - 74 145
Данил Махницкий («Новые люди») - 25 770
Игорь Суханов (КПРФ) - 12 930
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203:
Евгений Нифантьев («Единая Россия») - 54 751
Виталий Петров (КПРФ) - 18 975
Алиса Смолич («Новые люди») - 9 158
Перовский одномандатный избирательный округ №204:
Татьяна Буцкая («Единая Россия») - 62 578
Сергей Курганский (КПРФ) - 20 867
Ксения Доможирова («Справедливая Россия — За правду») - 8 457
Преображенский одномандатный избирательный округ №205:
Анатолий Вассерман (Самовыдвижение) - 42 431
Сергей Обухов (КПРФ) - 19 575
Вячеслав Демченко («Новые люди») — 8 009
Тушинский одномандатный избирательный округ №206:
Александр Мажуга («Единая Россия») - 49 469
Андрей Гребенник (КПРФ) - 21 476
Мария Иванова («Новые люди») - 12 835
Ховринский одномандатный избирательный округ №207:
Ирина Белых («Единая Россия») - 55 032
Иван Ульянченко (КПРФ) - 19 434
Аркадий Павлинов («Справедливая Россия — За правду») - 9 551
Центральный одномандатный избирательный округ №208:
Олег Леонов (Самовыдвижение) - 31 331
Сергей Митрохин («Яблоко») - 15 631
Нина Останина (КПРФ) - 6 906
Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209:
Александр Румянцев («Единая Россия») - 48 517
Игорь Николаев («Яблоко») - 16 846
Николай Волков (КПРФ) - 12 924
Чертановский одномандатный избирательный округ №210:
Роман Романенко («Единая Россия») - 56 234
Михаил Таранцов (КПРФ) - 21 751
Михаил Начевский («Новые люди») - 11 177
Копии протоколов есть в распоряжении ИА МОССОВЕТ. Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5 процента. Всего был выдан 1 миллион 943 тысячи 590 бюллетеней. Список победителей по одномандатным округам в Москве опубликован здесь
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