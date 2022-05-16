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Город (Москва и область)     16.05.2022 09:18

Результаты развития транспортной системы Москвы и Московской области по итогам 2021 года

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Теги:  Москва  Московская область  транспорт  стратегия  власть  эффективность 

16 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве и Московской области в эксплуатацию в 2021 году введено: семь железнодорожных станций и остановочных пунктов МЦД; железнодорожная станция «Терминал «Восточный» (ТПУ Локомотив МЦК)» для приема и отправления пассажирских поездов дальнего следования; одиннадцать новых станций метро; станция «Каховская» после реконструкции. Об этом сообщает портал правительства Московской области по итогам работы Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, одобрившего стратегию развития транспортной системы на период до 2035 года, сообщает пресс-служба дирекции Московского транспортного узла.

По итогам 2021 года увеличена протяженность каркаса транспортной сети и сокращено время поездки на пассажирском транспорте. В 2021 году протяженность введенных в эксплуатацию автодорог увеличилась на 224,3 км (101,66 км федеральных автодорог, 94,73 км автодорог в Москве и 27,9 км в Московской области).

Среднемесячные затраты пассажира на проезд на 44 поездки (по две поездки каждый рабочий день) в Москве в 2021 году составили 1848,0 рублей, а в Московской области – 1421,10 рублей.

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Теги: 
Москва  Московская область  транспорт  стратегия  власть  эффективность 

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