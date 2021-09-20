Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

20 сентября. Mossovetinfo.ru - ЦИК на официальном сайте опубликовал результаты выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по 15 московским одномандатным избирательным округам. Обработано почти 100 процентов протоколов УИК.



Список победителей по одномандатным округам:



Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196 - Тимофей Баженов («Единая Россия»).

Кунцевский одномандатный избирательный округ №197 - Евгений Попов («Единая Россия»)

Ленинградский одномандатный избирательный округ №198 - Галина Хованская («Справедливая Россия - За Правду»)

Люблинский одномандатный избирательный округ №199 - Петр Толстой («Единая Россия»)

Медведковский одномандатный избирательный округ №200 - Дмитрий Певцов (самовыдвиженец)

Нагатинский одномандатный избирательный округ №201 - Светлана Разворотнева («Единая Россия»)

Новомосковский одномандатный избирательный округ №202 - Дмитрий Саблин («Единая Россия»)

Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203 - Евгений Нифантьев «Единая Россия»)

Перовский одномандатный избирательный округ №204 - Татьяна Буцкая («Единая Россия»)

Преображенский одномандатный избирательный округ №205 - Анатолий Вассерман (самовыдвиженец)

Тушинский одномандатный избирательный округ №206 - Александр Мажуга («Единая Россия»)

Ховринский одномандатный избирательный округ №207 - Ирина Белых («Единая Россия»)

Центральный одномандатный избирательный округ №208 - Олег Леонов (самовыдвиженец)

Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209 - Александр Румянцев («Единая Россия»)

Чертановский одномандатный избирательный округ №210 - Роман Романенко («Единая Россия»)