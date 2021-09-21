21 сентября. Mossovetinfo.ru - Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам Москвы.
Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196
Баженов Тимофей Тимофеевич (самовыдвиженец) – 92522
Рашкин Валерий Федорович (КПРФ) – 59086
Федоров Георгий Владимирович («Справедливая Россия - За Правду») – 15025
Кунцевский одномандатный избирательный округ №197
Попов Евгений Георгиевич («Единая Россия») – 80894
Лобанов Михаил Сергеевич (КПРФ) – 72805
Тарнавский Александр Георгиевич («Справедливая Россия - За Правду») – 13421
Ленинградский одномандатный избирательный округ №198
Хованская Галина Петровна («Справедливая Россия - За Правду») – 68959
Брюханова Анастасия Андреевна (самовыдвиженец) – 55764
Звягинцев Петр Семенович (КПРФ) – 27586
Люблинский одномандатный избирательный округ №199
Толстой Петр Олегович («Единая Россия») – 115457
Гуличева Елена Геннадьевна (КПРФ) – 49472
Прохоренкова Мария Андреевна («Новые люди») – 12801
Медведковский одномандатный избирательный округ №200
Певцов Дмитрий Анатольевич (самовыдвиженец) – 84593
Парфенов Денис Андреевич (КПРФ) – 58042
Загребной Юрий Леонтьевич («Справедливая Россия - За Правду») - 17911
Нагатинский одномандатный избирательный округ №201
Разворотнева Светлана Викторовна («Единая Россия») – 81664
Удальцова Анастасия Олеговна (КПРФ) – 57840
Демин Алексей Викторович («Новые люди») – 21758
Новомосковский одномандатный избирательный округ №202
Саблин Дмитрий Вадимович («Единая Россия») – 132835
Махницкий Данил Павлович («Новые люди») – 59781
Суханов Игорь Владимирович (Российская Платформа) – 34962
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203
Нифантьев Евгений Олегович («Единая Россия») – 92484
Петров Виталий Владимирович (КПРФ) – 46579
Казенков Олег Юрьевич («Справедливая Россия - За Правду») – 17817
Перовский одномандатный избирательный округ №204
Буцкая Татьяна Викторовна («Единая Россия») – 101785
Курганский Сергей Борисович (КПРФ) – 53315
Доможирова Ксения Валерьевна («Справедливая Россия - За Правду») – 15951
Преображенский одномандатный избирательный округ №205
Вассерман Анатолий Александрович (самовыдвиженец) – 75281
Обухов Сергей Павлович (КПРФ) – 54062
Попова Алена Владимировна («Яблоко») – 15482
Тушинский одномандатный избирательный округ №206
Мажуга Александр Георгиевич (самовыдвиженец) – 79335
Гребенник Андрей Вадимович (КПРФ) – 56581
Иванова Мария Михайловна («Новые люди») – 20873
Ховринский одномандатный избирательный округ №207
Белых Ирина Викторовна («Единая Россия») – 92008
Ульянченко Иван Викторович (КПРФ) – 52656
Павлинов Аркадий Борисович («Справедливая Россия - За Правду») – 18249
Центральный одномандатный избирательный округ №208
Леонов Олег Юрьевич (самовыдвиженец) – 57505
Митрохин Сергей Сергеевич («Яблоко) – 47815
Останина Нина Александровна (КПРФ) – 22146
Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209
Румянцев Александр Григорьевич («Единая Россия») – 81458
Николаев Игорь Алексеевич («Яблоко) – 46773
Волков Николай Юрьевич (КПРФ) – 32124
Чертановский одномандатный избирательный округ №210
Романенко Роман Юрьевич («Единая Россия») – 91161
Таранцов Михаил Александрович (КПРФ) – 56025
Начевский Михаил Владимирович («Новые люди») – 17198
Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве