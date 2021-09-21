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Город (Москва и область)     21.09.2021 09:18

Результаты выборов в Госдуму. Центральный одномандатный округ 208

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21 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известны результаты выборов в Государственную думу  по Центральному одномандатному избирательному округу №208. 

Первая тройка выглядит так:

Олег Леонов (Самовыдвижение) - 26,28%
Сергей Митрохин («Яблоко») - 21,85%
Нина Останина (КПРФ) - 10,12%

Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

ИА МОССОВЕТ ранее публиковал список всех кандидатов по округу №208.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Москве можно было проголосовать как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

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