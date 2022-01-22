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Город (Москва и область)     22.01.2022 13:52

"Роснано" будет заниматься в Москве инновациями в сфере развития транспорта

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Теги:  Ликсутов  Роснано  транспорт  Москва  инновации  эффективность 

22 января. Mossovetinfo.ru - Сделать транспорт "высокотехнологичным, комфортным и удобным для жителей" ставит цель Первый инвестиционный Фонд развития московского транспорта, который начал свою работу совместно с группой "Роснано. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов чьи слова распространила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Уверен, наш совместный фонд может стать ведущим центром инвестиций в новые технологии не только в транспорте, но и в рамках умного города", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

"Новый фонд - это продолжение работы проекта "Транспортные инновации Москвы", - также отмечается в сообщении.

Напомним, что последними, заметными для москвичей транспортными "инновациями", мерами, вызвавшими много критики, стали:
- рост стоимости платной парковки на 53-х улицах центра Москвы с пятницы 24 декабря до 450 рублей в час;
- формат обновления маршрутной сети "Магистраль" и информирование москвичей.

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Теги: 
Ликсутов  Роснано  транспорт  Москва  инновации  эффективность 

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