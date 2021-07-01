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Город (Москва и область)     01.07.2021 12:09

Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на 7 столичных теплоходах

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Теги:  Роспотребнадзор  проверка  теплоходы  коронавирус  COVID-19  нарушения 

1 июля. Mossovetinfo.ru - С начала речной навигации московское управление Роспотребнадзора проверило 55 речных теплоходов на предмет соблюдения антиковидных мер, сообщается на официальном сайте ведомства.

В результате проверки нарушения были выявлены на семи теплоходах. В них не проводилась дезинфекция помещений и оборудования, отсутствовали антисептики для обработки рук, пассажирам на входе не измеряли температуру.

По всем нарушениям возбуждены административные дела. Они будут направлены в суд для определения наказания.

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Теги: 
Роспотребнадзор  проверка  теплоходы  коронавирус  COVID-19  нарушения 

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