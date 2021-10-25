25 октября. Mossovetinfo.ru - С сегодняшнего дня, с 25 октября 2021 года, по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа работников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом, со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, ранееТакже, согласно Указа мэра Москвы, дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими.