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Город (Москва и область)     01.12.2021 08:06

С воскресенья в Москве ожидается похолодание до 11 градусов мороза ночью и минус восьми днем

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Теги:  Москва  погода  похолодание  метель  Гидрометцентр 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – С воскресенья, 5 декабря, в Москве ожидается похолодание до 11 градусов мороза ночью и минус восьми градусов днем. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также Р.Вильфанд сообщил, что в среду, 1 декабря, в Москве прогнозируется первая зимняя метель с порывами ветра до 15 м/с и «небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный».

В субботу прогнозируется снег, в воскресенье - без осадков. Снег продолжит идти в понедельник. «В понедельник прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - около минус пяти-восьми градусов», - рассказал метеоролог.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  похолодание  метель  Гидрометцентр 

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