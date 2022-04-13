Сборник «Алгоритмы для бизнеса» поможет предпринимателям разобраться в мерах поддержки

13 марта. Mossovetinfo.ru - Московские власти на странице горячей линии для бизнеса разместили сборник «Алгоритмы для бизнеса», который поможет предпринимателям разобраться в мерах поддержки



Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что сборник пошаговых инструкций содержит информацию о принятых мерах поддержки предпринимателей в условиях санкционных ограничений, дает ответы как о различных мерах финансовой поддержки, так и на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений.



Инструкции для предпринимателей постоянно обновляются, актуализируются, с учетом изменения законов и нормативной базы. Сборник можно читать на сайте, скачать.