Сбой произошел днем 1 июня на салатовой ветке метро

1 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем во вторник, 1 июня, на Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.



На центральном участке для проверки поезда увеличены интервалы движения поездов в сторону станции «Селигерская»