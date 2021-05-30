Сбой произошел днем 30 мая на оранжевой ветке метро

30 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в воскресенье, 30 мая, на Калужско-Рижской линии московского метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта.



На центральном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.



Обновлено в 15:30: проверка инфраструктуры завершена.



