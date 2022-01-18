Сбой в движении поездов произошел утром 18 января на синей ветке метро

18 января. Mossovetinfo.ru - На центральном участке Арбатско-Покровской линии утром во вторник, 18 января, произошел сбой в движении поездов. Об этом сообзщается в телеграм-канале департамента транспорта.



Временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.