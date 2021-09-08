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Город (Москва и область)     08.09.2021 08:49

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве.

В настоящее время в Москве заметно уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом. Однако пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в осенне-зимний период. В связи с этим резервные госпитали пока закрывать не планируется.

«Это для нас основа того, чтобы одновременно и плановую помощь оказывать, и иметь мощности для оказания помощи москвичам на случай роста заболеваемости COVID-19. Резервные койки будут сохранены и будут страховать нас на будущее», - заявил Собянин.

По словам мэра, прогнозы делать сложно в связи с тем, что люди возвращаются из отпусков, начался учебный год, растет число контактов между людьми. Кроме того, в осенне-зимний период наступает сезон простудных заболеваний.

Городские власти пока не собираются вводить никаких дополнительных ограничительных мер. Однако, необходимо быть готовым к любому развитию ситуации.

Мэр отметил, что несмотря на пандемию, столичная система здравоохранения увеличила мощности по оказанию плановой медицинской помощи. В больницах уровень высокотехнологичной медицинской помощи достиг большего объема, чем ранее. В поликлиниках ситуации была сложнее, однако сейчас многие врачи и медперсонал уже вернулись на свои рабочие места после того, как ситуация с коронавирусом стала легче.

Собянин также напомнил, что москвичи, которые переболели коронавирусом, могут бесплатно пройти углубленную диспансеризацию.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

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