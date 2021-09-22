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Город (Москва и область)     22.09.2021 15:46

Штрафы за отсутствие маски в транспорте Москвы начали оформлять в электронном виде

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Теги:  общественный транспорт  масочный режим  штрафы  оформление  цифровизация 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Контролеры в общественном транспорте Москвы перешли на электронную систему оформления постановлений о штрафах, в том числе за нарушение масочного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

Как заявил глава ГКУ Владислав Султанов, переход на автоматизированную систему оформления постановлений, позволит в четыре раза сократить оформление документа. В результате это будет отнимать у пассажиров не более 5 минут.

Переход на оформление штрафов в электронном виде позволит отказаться от бумажных бланков, обеспечить оперативную передачу данных о штрафах в государственную информационную систему. Кроме того, оформление электронных штрафов должно позволить избежать ошибок, вызванных «человеческим фактором».

С начала сентября в общественном транспорте Москвы выявлено более 27 тысяч случаев нарушения масочного режима.

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Теги: 
общественный транспорт  масочный режим  штрафы  оформление  цифровизация 

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