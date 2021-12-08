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Город (Москва и область)     08.12.2021 08:34

Сильный мокрый снег в ближайшие часы ожидается в Подмосковье - МЧС

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Теги:  МЧС  снег  мокрый снег  Москва  Московская область  предупреждение 

8 декабря, Mossovetinfo.ru - Cильный мокрый снег ожидается в Московской области в первой половине дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 8 декабря по Московской области ожидается сильное отложение мокрого снега», - говорится в сообщении.

Рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам рекомендуют при переходе через проезжую часть быть осторожными.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  снег  мокрый снег  Москва  Московская область  предупреждение 

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