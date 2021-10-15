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14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам
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17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители