Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро

15 октября. Mossovetinfo.ru — Сервис Face Pay для оплаты проезда с 15 октября начал работать на всех станциях московского метрополитена, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Теперь на всех 240 станциях метро пассажиру для оплаты проезда достаточно посмотреть в камеру на турникете. Чтобы воспользоваться для оплаты проезда сервисом Face Pay, пассажиру предварительно необходимо привязать к сервису свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка». Сделать это можно через приложение «Метро Москвы».



При этом подчеркивается, что данные пользователей системы надежно зашифрованы, камера считывает только биометрический ключ.



Глава департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что Москва стала городом, с самым масштабным использованием технологии оплаты проезда с распознаванием лиц в мире. Также глава департамента подчеркнул, что система Face Pay - лишь один из способов оплаты проезда. Все существовавшие раньше варианты платить за проезд также продолжают действовать.