 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     08.09.2021 08:55

Систему распознавания лиц планируют ввести в московских школах в 2022 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  школы  системы распознавания лиц  биометрия 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены в 2022 году запустить в городских школах систему распознавания лиц, сообщает «Коммерсантъ». Она позволит пускать в школы учеников и преподавателей только после биометрической аутентификации.

В департаменте информационных технологий отметили, что систему будут вводить только по решению директора школы, учителей и родителей учеников.

По данным издания, решение о внедрении в школах системы распознавания лиц было принято властями Москвы после расстрела учеников в казанской школе в мае текущего года. 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
школы  системы распознавания лиц  биометрия 

Возврат к списку

Лента новостей

09:43 Мнения Олег Нилов: на дебатах надо объяснять, как голосовать с умом

08:55 Город (Москва и область) Систему распознавания лиц планируют ввести в московских школах в 2022 году

08:49 Город (Москва и область) Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

08:32 Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске

01:12 Другое Сборная России победила команды Мальты в отборочном матче ЧМ-2022

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru