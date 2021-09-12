Сквер у пруда Марс в Алтуфьевском районе благоустроили

12 сентября. Mossovetinfo.ru - В Алтуфьевском районе благоустроили сквер у пруда Марс, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Работы прошли по адресу: Инженерная улица, дом 1.



В сквере установили световую инсталляцию в виде Солнечной системы, оборудовали три детские и четыре спортивные площадки, установили садовые качели и сделали пункт велопроката. На пруду оборудовали пирс и поставили лежаки. Вдоль берега появилась благоустроенная беговая дорожка и скамейки с навесами.



Сцену для проведения районных мероприятий обновили, установили новые фонари. Между объектами проложили удобные дорожки. Кроме того, рабочие высадили более 1,4 тысячи кустарников и более 50 деревьев, разбили цветники и уложили