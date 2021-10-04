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Город (Москва и область)     04.10.2021 14:47

Собянин: мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом не может не вызывать тревогу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости», - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

За последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 30 процентов, рост госпитализаций – 20 процентов.

По словам Собянин, власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса и вернуться к практике лотерей.

За нарушения по коронавирусу оштрафованы 34 крупных торговых центра. Более 80 процентов московских работников образования полностью вакцинировались.

Среди пожилых москвичей самый низкий уровень вакцинации.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

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