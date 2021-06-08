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Город (Москва и область)     08.06.2021 17:05

Собянин назначил нового главу департамента ЖКХ Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  департамент ЖКХ  Олег Кичиков  кадры назначение 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Торсунова руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее Торсунов занимал должность первого заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы..

Ранее стало известно, что возглавлявший департамент ЖКХ Москвы Александр Соловьев освобожден от должности по собственному желанию.

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Теги: 
Сергей Собянин  департамент ЖКХ  Олег Кичиков  кадры назначение 

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