Собянин — об объединении Москвы и области: сейчас этого делать не нужно

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против объединения Москвы и Московской области, заявив, что это приведет к усложнению управления Московским регионом.



«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная», - сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».



«У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», - добавил мэр Москвы.



Последний раз границы Москвы менялись в 2012 году, когда к столице присоединили территории Московской области, где сейчас находятся Троицкий и Новомосковский округа.