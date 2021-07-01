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Город (Москва и область)     01.07.2021 09:47

Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  ревакцинация  Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

1 июля. Mossovetinfo.ru – Пройти ревакцинацию от коронавируса с 1 июля можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. А с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Он отметил, что пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На данный момент в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

Список павильонов «Здоровая Москва» и адреса поликилник, где в Москве можно пройти ревакцинацию, можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  ревакцинация  Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

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