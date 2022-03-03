Собянин отменил QR-коды в Москве и снял ограничения на массовые мероприятия

3 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с четверга, 3 марта, отменены QR-коды и сняты ограничения для массовых мероприятий, введенные из-за коронавируса. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



С 3 марта стадионы, театры, музеи и организаторы других массовых мероприятий также могут заполнять залы на 100 процентов.



