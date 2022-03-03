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Город (Москва и область)     03.03.2022 08:58

Собянин отменил QR-коды в Москве и снял ограничения на массовые мероприятия

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Теги:  коронавирус  COVID-19  указ  Сергей Собянин  Собянин  документ 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с четверга, 3 марта, отменены QR-коды и сняты ограничения для массовых мероприятий, введенные из-за коронавируса. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

С 3 марта стадионы, театры, музеи и организаторы других массовых мероприятий также могут заполнять залы на 100 процентов.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  указ  Сергей Собянин  Собянин  документ 

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