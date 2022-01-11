Собянин ожидает значительного роста заболеваемости COVID-19 в Москве в течение 7-10 дней

11 января. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве может быть более критической, чем была ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом под председательством главы правительства Михаила Мишустина.



«В Москве, к сожалению, мы видим значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон». Этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сказал Собянин.



Он отметил, что в связи с этим необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население для вакцинации.



«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», - подчеркнул мэр Москвы.