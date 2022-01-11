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Город (Москва и область)     11.01.2022 16:59

Собянин ожидает значительного роста заболеваемости COVID-19 в Москве в течение 7-10 дней

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

11 января. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве может быть более критической, чем была ранее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом под председательством главы правительства Михаила Мишустина.

«В Москве, к сожалению, мы видим значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон». Этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сказал Собянин.

Он отметил, что в связи с этим необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население для вакцинации.

«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», - подчеркнул мэр Москвы.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

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