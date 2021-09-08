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Город (Москва и область)     08.09.2021 15:13

Собянин предложил усилить ответственность за нарушение тишины автомобилистами в ночное время

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  законы  Мосгордума  законопроекты  автомобилисты 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

«К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», - написал мэр Москвы.

Собянин предлагает запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.

Мэр Москвы также предложил в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей. Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.

По предложению Собянина, также нужно штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.

Кроме того, автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  законы  Мосгордума  законопроекты  автомобилисты 

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