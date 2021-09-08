Собянин предложил усилить ответственность за нарушение тишины автомобилистами в ночное время

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.



«К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», - написал мэр Москвы.



Собянин предлагает запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.



Мэр Москвы также предложил в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей. Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.



По предложению Собянина, также нужно штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.



Кроме того, автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.