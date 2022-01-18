Собянин продлил домашний режим для пожилых москвичей и «удаленку» для 30 процентов сотруднков

18 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Указ опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.



Также до 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

