 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     18.09.2021 14:10

Собянин проголосовал с помощью ДЭГ в штабе по наблюдению за выборами

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью дистанционного электронного голосования, свой голос мэр отдал, находясь в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Собянин отметил, что несмотря на высокую активность и хакерские атаки, система электронного голосования в Москве показала себя надежной и технологически устойчивой.

Днем ранее президент России Владимир Путин также принял участие в выборах с помощью дистанционного голосования. Из-за большого количества заболевших в его окружении Путин находится на самоизоляции.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 17 по 19 сентября. В Москве также проходят дополнительные выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. Время работы избирательных участков - с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве.

Смотрите также:

- Как найти свой избирательный участок
- Как проголосовать онлайн

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

Возврат к списку

Лента новостей

14:34 В мире В Пентагоне признали, что ошибочно нанесли удар с воздуха по мирным жителям в Кабуле

14:10 Город (Москва и область) Собянин проголосовал с помощью ДЭГ в штабе по наблюдению за выборами

13:41 Город (Москва и область) Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования

12:33 Общество В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию

12:24 В России Хакеры атакуют россиян через новую уязвимость Microsoft Office

Актуальные материалы

08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок

08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года

00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru