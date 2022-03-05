09:33 Город (Москва и область) Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики
05:12 Общество РПЦ: в ближайшие воскресенья — 6, 13 и 20 марта — пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям
09:42 Происшествия Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около 2 млн руб
17:26 В мире Путин - Макрону: задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик