Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики

5 марта. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики.



«Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами», - написал Собянин.



Созданную комиссию мэр Москвы возглавит лично. Первые задачи, которые должна решить комиссия – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.