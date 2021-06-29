Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита

29 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительной антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Предприятиям общепита отсрочат выплаты арендных платежей за III квартал 2021 года, кроме того, они будут включены в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Отсрочка платежей будет предоставлена до конца текущего года.



Согласно программе субсидирования малого и среднего бизнеса, предприниматели могут получить до 1 миллиона рублей. Субсидия может быть потрачена на приобретение или лизинг оборудования, на выплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, на оплату коммунальных платежей. Кроме того, до 15 тысяч рублей может быть потрачено на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса, а также на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (до 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).



Кроме того, зарегистрированные в Москве предприятия общепита, которые не являются предприятиями малого и среднего бизнеса, однако имеют годовую выручку до 2 миллиардов рублей, могут получить льготные кредиты под 6% годовых, которые могут использовать для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составит 500 миллионов рублей.



Программа будет действовать до конца 2021 года.



