 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     29.06.2021 13:16

Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  общепит  Сергей Собянин  поддержка 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительной антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Предприятиям общепита отсрочат выплаты арендных платежей за III квартал 2021 года, кроме того, они будут включены в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Отсрочка платежей будет предоставлена до конца текущего года.

Согласно программе субсидирования малого и среднего бизнеса, предприниматели могут получить до 1 миллиона рублей. Субсидия может быть потрачена на приобретение или лизинг оборудования, на выплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, на оплату коммунальных платежей. Кроме того, до 15 тысяч рублей может быть потрачено на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса, а также на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (до 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).

Кроме того, зарегистрированные в Москве предприятия общепита, которые не являются предприятиями малого и среднего бизнеса, однако имеют годовую выручку до 2 миллиардов рублей, могут получить льготные кредиты под 6% годовых, которые могут использовать для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составит 500 миллионов рублей.

Программа будет действовать до конца 2021 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
общепит  Сергей Собянин  поддержка 

Возврат к списку

Лента новостей

14:50 Город (Москва и область) QR-коды могут быть введены в общественном транспорте и магазинах Москвы - власти

14:04 Город (Москва и область) Выручка ресторанов Москвы в первый день работы по QR-кодам упала на 80% - омбудсмен

13:30 Власть Песков: вакцинировать 60% населения России к осени не получится

13:16 Город (Москва и область) Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита

12:36 Город (Москва и область) В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Актуальные материалы

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru