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Город (Москва и область)     20.01.2022 13:25

Собянин: за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин 

20 января. Mossovetinfo.ru – За 10 лет население Москвы увеличилось на 1,5 миллиона, число москвичей составляет около 13 миллионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Провели перепись населения. Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем её. Пока досчёт идёт, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет», - сказал Собянин, которого цитирует «Россия 24».

Мэр Москвы отметил, что полтора миллиона из них – жители Новой Москвы (ТиНАО).

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин 

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