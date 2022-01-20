Собянин: за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше

20 января. Mossovetinfo.ru – За 10 лет население Москвы увеличилось на 1,5 миллиона, число москвичей составляет около 13 миллионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«Провели перепись населения. Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем её. Пока досчёт идёт, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет», - сказал Собянин, которого цитирует «Россия 24».



Мэр Москвы отметил, что полтора миллиона из них – жители Новой Москвы (ТиНАО).