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Город (Москва и область)     15.06.2021 16:40

Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

15 июня. Mossovetinfo.ru — За последние дни число случаев заболевания коронавирусом в Москве выросло на 70%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения коронавирусного стационара в больнице имени Филатова.

При этом, мэр Москвы отметил, что число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло еще больше - на 80%.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», - отметил Собянин.

По словам мэра, показатели заболеваемости в Москве практически достигли пика, наблюдавшегося в декабре прошлого гола. Однако, по мнению Собянина, ситуацию удастся переломить.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выявлено 6 805 новых случаев заражения коронавирусом, 1 705 человек госпитализированы.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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