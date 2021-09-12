11:34 Город (Москва и область) Состоялся технический пуск метро на западном участке БКЛ
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19:41 Общество Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей «Магнита» на Совхозной улице
13:58 Общество ЦИК не планирует возвращаться к открытой трансляции с участков на выборах
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09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
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10:18 В России В России упали розничные продажи пива