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Город (Москва и область)     12.09.2021 11:34

Состоялся технический пуск метро на западном участке БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен 

12 сентября. Mossovetinfo.ri - Cостоялся технический пуск западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

По путям проехал пустой поезд без пассажиров. Этот позволяет проверить автоматику, телемеханику и устройства управления движением поездов, а также устройства тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи. Проверяют и систему жизнеобеспечения станции.По итогам испытаний устранят обнаруженные замечания, наладят инженерные системы и устройства на станциях и в тоннелях.

В состав нового участка входят три станции — «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково». Объект построен по испанской технологии (вместо однопутных тоннелей с так называемой островной платформой она позволяет строить двухпутные с береговыми платформами) с помощью 10-метровых тоннелепроходческих щитов «Надежда» и «Лилия».

В ближайшее время метростроевцам предстоит запустить еще два участка — юго-западный и западный (от «Мневников» до «Каховки»). Значительная часть БКЛ должна заработать одновременно. В данный момент большое кольцо готово на 88 процентов, проходка тоннелей завершена на 97 процентов.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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