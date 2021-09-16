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Город (Москва и область)     16.09.2021 16:34

Состоялся технический пуск юго-западного участка БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  технический пуск 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве прошел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского».

На новом участке БКЛ будет расположено три станции: «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект». Его открытие даст возможность совершать пересадки с БКЛ на Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линию, а в дальнейшем - на МЦД-4.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что пассажирское движение по юго-западному участку БКЛ будет запущено в ближайшие месяц-полтора.

«В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и, таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустить самый большой участок - около 10 станций метрополитена», - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что с открытием юго-западного участка БКЛ метро придет в Можайский район Москвы.

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  технический пуск 

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