2 июня. Mossovetinfo.ru — Стал известен список победителей предварительного голосования (праймериз) «Единой России» на выборах в Госдуму по Москве. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. Теперь список победителей праймериз будет рассмотрен на съезде партии 19 июня.Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил , что праймериз «Единой России» прошли с большими нарушениями закона.Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г.р.Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198Лисовенко Алексей Анатольевич, 14.11.1979 г.р.Люблинский одномандатный избирательный округ No 199Толстой Петр Олегович, 20.06.1969 г.р.Медведковский одномандатный избирательный округ No 200Селиверстов Виктор Валентинович, 02.08.1954 г.р.Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г.р.Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202Саблин Дмитрий Вадимович, 05.09.1968 г.р.Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203Нифантьев Евгений Олегович, 14.09.1978 г.р.Перовский одномандатный избирательный округ No 204Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г.р.Преображенский одномандатный избирательный округ No 205Косаревич Татьяна Леонидовна, 25.08.1970 г.р.Тушинский одномандатный избирательный округ No 206Мажуга Александр Георгиевич, 06.08.1980 г.р.Ховринский одномандатный избирательный округ No 207Белых Ирина Викторовна, 16.08.1964 г.р.Центральный одномандатный избирательный округ No 208Аперян Карен Манвелович, 29.08.1988 г.р.Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209Румянцев Александр Григорьевич, 12.02.1947 г.р.Чертановский одномандатный избирательный округ No 210Романенко Роман Юрьевич, 09.08.1971 г.р.1. Лысенко Марьяна Анатольевна, 26.02.1970 г.р.2. Толстой Петр Олегович, 20.06.1969 г.р.3. Ресин Владимир Иосифович, 21.02.1936 г.р.4. Селиверстов Виктор Валентинович, 02.08.1954 г.р.5. Картаполов Андрей Валериевич, 09.11.1963 г.р.6. Метелев Артем Павлович, 11.08.1993 г.р.7. Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.8. Ревякина Мария Евсеевна, 30.04.1954 г.р.9. Машков Владимир Львович, 27.11.1963 г.р.10. Богатырев Евгений Анатольевич, 24.07.1956 г.р.11. Дрожжина Юлия Николаевна, 01.03.1990 г.р.12. Ретеюм Алексей Александрович, 09.08.1968 г.р.13. Дудочкин Владимир Евгеньевич, 16.11.1963 г.р.14. Романенко Роман Юрьевич, 09.08.1971 г.р.15. Косаревич Татьяна Леонидовна, 25.08.1970 г.р.16. Лисовенко Алексей Анатольевич, 14.11.1979 г.р.17. Руднев Максим Вячеславович, 10.09.1987 г.р.18. Лазутова Мария Николаевна, 05.07.1947 г.р.19. Гусева Людмила Ивановна, 27.08.1956 г.р.20. Головченко Валерий Владимирович, 03.06.1978 г.р.21. Щитов Кирилл Владимирович, 14.04.1985 г.р.22. Островский Михаил Александрович, 04.08.1960 г.р.23. Абаев Герман Борисович, 13.03.1968 г.р.24. Ящук Александр Михайлович, 24.09.1971 г.р.25. Лоев Семён Владимирович, 21.11.1996 г.р.26. Байр Марк Михайлович, 06.02.1961 г.р.27. Бредихин Антон Викторович, 03.01.1990 г.р.28. Данилова Анна Геннадьевна, 03.12.1988 г.р.29. Бабошина Алина Олеговна, 06.01.1995 г.р.30. Хлестов Дмитрий Владимирович, 11.06.1984 г.р.31. Толешов Айбек Асылбекович, 14.01.1984 г.р.32. Тетерин Иван Михайлович, 12.01.1952 г.р.33. Полянский Дмитрий Александрович, 12.08.1978 г.р.34. Бессонов Павел Сергеевич, 07.02.1991 г.р.35. Бехтер Валерий Прокопьевич, 23.09.1946 г.р.36. Дышлюк Александр Александрович, 28.02.1980 г.р.37. Попадьин Анастасия, 22.05.1998 г.р.38. Гапеева Ирина Юрьевна, 16.12.1975 г.р.39. Врадий Павел Владимирович, 31.01.1985 г.р.40. Грушина Валерия Валерьевна, 25.01.1994 г.р.41. Исаев Евгений Николаевич, 02.06.1983 г.р.42. Алексеевская Татьяна Николаевна, 20.10.1971 г.р.43. Глотова Елена Юрьевна, 29.10.1962 г.р.44. Кушаков Михаил Николаевич, 27.03.1978 г.р.45. Жаров Дмитрий Юрьевич, 11.12.1986 г.р.46. Пугачев Максим Юрьевич, 22.05.1979 г.р.47. Толмачев Алексей Алексеевич, 15.10.1984 г.р.48. Брагин Алексей Владимирович, 24.01.1983 г.р.49. Арцер Ирина Юрьевна, 12.09.1986 г.р.50. Прошин Владимир Михайлович, 25.01.1961 г.р.51. Тришин Дмитрий Олегович, 14.04.1984 г.р.52. Грибов Илья Иванович, 10.08.1985 г.р.53. Аюпов Нияз Илмутдинович, 12.03.1989 г.р.54. Евсеев Кирилл Вячеславович, 08.01.1968 г.р.55. Окара Сергей Николаевич, 22.11.1960 г.р.56. Архаров Илья Николаевич, 25.04.1997 г.р.57. Бондаренко Валентина Евгеньевна, 26.02.1989 г.р.58. Алексеев Игорь Александрович, 22.04.1969 г.р.59. Кирилин Никита Борисович, 17.02.1994 г.р.60. Шильников Алексей Михайлович, 03.05.1989 г.р.61. Железняк Сергей Владимирович, 30.07.1970 г.р.62. Янов Александр Вячеславович, 24.04.1978 г.р.63. Змиева Кира Анатольевна, 18.12.1984 г.р.64. Болдырева Алина Олеговна, 18.12.1984 г.р.65. Литвиненко Егор Васильевич, 24.08.1991 г.р.66. Канат кызы Жумагул , 20.10.1995 г.р.67. Белова Анастасия Александровна, 24.07.1991 г.р.68. Беляев Александр Владимирович, 02.09.1990 г.р.69. Жаданов Александр Витальевич, 27.04.1980 г.р.70. Туманова Роксана Николаевна, 28.07.1978 г.р.71. Алферов Сергей Викторович, 20.03.1980 г.р.72. Мажитова Айдай Турганбаевна, 10.11.1983 г.р.73. Гинзбург Илья Викторович, 21.07.1987 г.р.74. Трошин Александр Викторович, 16.02.1967 г.р.75. Меньшиков Евгений Владимирович, 30.06.1976 г.р.76. Биль Виталий Викторович, 17.11.1979 г.р.77. Архипов Артем Александрович, 27.01.2000 г.р.78. Берг Милада Николаевна, 19.08.1982 г.р.79. Крупенников Владимир Александрович, 01.09.1969 г.р.80. Бобков Максим Борисович, 25.08.1978 г.р.81. Лосицкий Владимир Петрович, 05.12.1959 г.р.82. Васильева Валентина Дмитриевна, 26.11.1965 г.р.83. Сотсков Виктор Сергеевич, 20.09.1975 г.р.84. Шепелева Анастасия Николаевна, 12.12.1981 г.р.85. Вищипанов Артем Сергеевич, 14.03.1983 г.р.86. Багатурия Вадим Вячеславович, 18.06.1981 г.р.87. Яритенко Григорий Петрович, 28.12.1944 г.р.88. Гайдуков Даниил Владимирович, 30.01.1999 г.р.89. Волков Юрий Владимирович, 21.05.1980 г.р.90. Хуторецкая Людмила Юрьевна, 19.09.1969 г.р.91. Яруткин Дмитрий Васильевич, 30.07.1969 г.р.92. Воронин Андрей Петрович, 18.02.1990 г.р.93. Семин Сергей Александрович, 24.04.1987 г.р.94. Сирота Анна Николаевна, 30.12.1977 г.р.95. Батуев Илья Сергеевич, 19.03.1985 г.р.96. Фролов Никита Игоревич, 24.12.1987 г.р.97. Савицкая Ксения Владимировна, 16.06.1995 г.р.98. Сафонова Галина Викторовна, 06.05.1982 г.р.99. Уваркин Денис Александрович, 30.12.1997 г.р.100. Новожилова Ксения Викторовна, 02.07.1993 г.р.101. Язынин Сергей Александрович, 18.02.1997 г.р.102. Храпов Александр Геннадиевич, 23.10.1995 г.р.103. Коломыцев Александр Евгеньевич, 19.02.1970 г.р.104. Куксова Анна Дмитриевна, 13.01.1992 г.р.105. Макайкина Марина Владимировна, 10.12.1980 г.р.106. Вилюнова Вера Викторовна, 28.01.1980 г.р.107. Дружинин Никита Андреевич, 21.04.1999 г.р.108. Голубев Александр Владимирович, 11.02.1981 г.р.109. Молчанов Игорь Николаевич, 01.01.1972 г.р.110. Денисов Виталий Эдуардович, 24.05.1989 г.р.111. Бондарь Павел Николаевич, 25.12.198 г.р.112. Эрденко Сергей Олегович, 13.10.1972 г.р.113. Сосновский Илья Владимирович, 17.07.1990 г.р.114. Гребнева Светлана Васильевна, 04.10.1986 г.р.115. Грабович Татьяна Анатольевна, 16.10.1991 г.р.116. Капралов Антон Максимович, 24.11.1989 г.р.117. Баляева Зухра Ринатовна, 02.06.1979 г.р.118. Власов Александр Витальевич, 19.05.1988 г.р.119. Ломтев Александр Владимирович, 09.08.1984 г.р.120. Маликова Мария Александровна, 20.11.1984 г.р.121. Пичугин Дмитрий Владимирович, 04.06.1969 г.р.122. Степанова Виолетта Андреевна, 19.04.1974 г.р.123. Рогозин Алексей Владимирович, 20.09.1974 г.р.124. Дубровский Евгений Николаевич, 13.03.1952 г.р.125. Леденева Виктория Юрьевна, 07.03.1969 г.р.126. Марфицын Герман Алексеевич, 08.05.1965 г.р.127. Шибанов Александр Викторович, 01.07.1979 г.р.128. Калугина Наталья Алексеевна, 03.08.1984 г.р.129. Беник Тарас Мирославович, 16.01.1974 г.р.130. Борисов Олег Васильевич, 30.09.1975 г.р.131. Гаджикеримова Аминат Гаджикеримовна, 17.08.1967 г.р.132. Рыбкин Сергей Анатольевич, 18.05.1973 г.р.133. Хижняк Алексей Иванович, 07.11.1989 г.р.134. Ершов Юрий Владимирович, 27.08.1973 г.р.135. Мельников Роман Федорович, 27.11.1975 г.р.136. Крупенников Павел Игоревич, 07.05.1999 г.р.137. Ильина Марина Юрьевна, 13.05.1985 г.р.138. Шкрабало Владимир Николаевич, 16.11.1969 г.р.139. Мингалеев Феликс Филарисович, 23.01.1981 г.р.140. Макаренко Эрнест Мануелович, 30.01.1959 г.р.141. Гулевич Руслан Владимирович, 13.04.1969 г.р.142. Сахаров Станислав Константинович, 19.08.1982 г.р.143. Харламов Артем Владимирович, 26.04.1993 г.р.144. Удалов Дмитрий Алексеевич, 29.12.1980 г.р.145. Сорокина Виктория Алексеевна, 06.07.1991 г.р.146. Семянова Светлана Васильевна, 16.01.1963 г.р.147. Лобарев Артем Сергеевич, 27.05.1976 г.р.148. Жуков Владимир Сергеевич, 21.12.1994 г.р.149. Нагайцев Андрей Петрович, 07.04.1972 г.р.150. Фомичев Анатолий Сергеевич, 25.11.1981 г.р.151. Маникаева Карина Витальевна, 17.09.1978 г.р.152. Качур Игорь Николаевич, 15.12.1960 г.р.153. Лебедев Александр Александрович, 09.06.1969 г.р.154. Журавлёва Ольга Борисовна, 04.10.1969 г.р.155. Дулесов Андрей Кириллович, 29.06.1978 г.р.156. Франскевич Алексей Антонович, 23.12.1964 г.р.157. Сафонов Андрей Сергеевич, 14.05.1983 г.р.158. Фомин Александр Владимирович, 21.01.1981 г.р.159. Макаренко Дмитрий Григорьевич, 30.01.1978 г.р.160. Семёнов Максим Олегович, 18.12.1991 г.р.161. Горлов Александр Владимирович, 04.12.1963 г.р.162. Ситников Дмитрий Викторович, 06.04.1999 г.р.163. Борисов Олег Русланович, 12.06.1959 г.р.164. Молозева Ольга Александровна, 13.09.1978 г.р.165. Шешминцев Дмитрий Владимирович, 16.03.1984 г.р.166. Цендрина Елена Анатольевна, 12.01.1970 г.р.167. Чернов Сергей Владимирович, 29.10.1989 г.р.168. Политов Евгений Викторович, 18.01.1995 г.р.169. Максимкин Кирилл Андреевич, 23.09.1993 г.р.170. Буланов Вадим Валентинович, 29.10.1986 г.р.171. Панкратова Мария Николаевна, 28.08.1982 г.р.172. Иванов Юрий Викторович, 12.04.1971 г.р.173. Харюшин Алексей Евгеньевич, 11.07.1986 г.р.174. Конев Максим Александрович, 18.03.1985 г.р.175. Катасов Александр Валентинович, 10.03.195 г.р.176. Лебедев Виталий Александрович, 08.11.1995 г.р.177. Черепнин Виктор Валерьевич, 02.03.1971 г.р.178. Голубев Владимир Ефимович, 11.07.1982 г.р.179. Морозов Дмитрий Викторович, 15.01.1984 г.р.180. Чибисов Александр Андреевич, 23.08.1989 г.р.181. Медведев Евгений Петрович, 04.10.1978 г.р.182. Чемаев Анатолий Геннадьевич, 15.10.1970 г.р.183. Крук Михаил Давидович, 24.04.1959 г.р.184. Ряховский Сергей Владимирович, 01.06.1986 г.р.185. Колесников Вячеслав Анатольевич, 30.11.1964 г.р.186. Тынчеров Вадим Эдуардович, 28.03.1984 г.р.187. Малышкин Валерий Павлович, 14.12.1964 г.р.188. Курский Олег Николаевич, 17.11.1992 г.р.189. Милушкин Дмитрий Евгеньевич, 03.07.1978 г.р.190. Фролов Дмитрий Владимирович, 20.01.1983 г.р.191. Муслимов Муслим Ильясович, 28.08.1982 г.р.192. Хижняк Константин Вячеславович, 02.04.1967 г.р.193. Макеев Алексей Сергеевич, 05.06.1983 г.р.194. Панин Виктор Викторович, 25.11.1969 г.р.195. Мирошниченко Игорь Владимирович, 07.11.1988 г.р.196. Ратников Петр Михайлович, 31.08.1977 г.р.197. Крылов Борис Анатольевич, 12.08.1948 г.р.198. Краснопеев Алексей Геннадьевич, 20.08.1973 г.р.199. Елисеев Сергей Николаевич, 24.05.1965 г.р.200. Келлер Андрей Владимирович, 01.08.1974 г.р.201. Кирпичев Игорь Владимирович, 15.01.1966 г.р.202. Старухин Григорий Викторович, 15.07.1991 г.р.203. Корух Дмитрий Викторович, 15.04.1979 г.р.204. Кондрахин Андрей Петрович, 08.11.1974 г.р.205. Калёнов Валерий Геннадьевич, 02.12.197 г.р.206. Ракитин Игорь Анатольевич, 19.04.1961 г.р.207. Никиенко Константин Геннадьевич, 14.11.1983 г.р.208. Пятун Виталий Викторович, 04.01.1992 г.р.209. Мищерский Павел Викторович, 14.04.1987 г.р.210. Игнатов Александр Анатольевич, 18.09.1966 г.р.211. Моисеев Александр Владимирович, 20.05.1982 г.р.212. Летушев Олег Петрович, 29.10.1978 г.р.213. Жигулин Владимир Владимирович, 13.10.1976 г.р.214. Никитин Дмитрий Валерьевич, 01.02.1985 г.р.215. Коротков Сергей Александрович, 07.02.1975 г.р.216. Коняев Алексей Александрович, 28.03.1979 г.р.217. Коляда Николай Степанович, 13.08.1981 г.р.218. Климчук Глеб Михайлович, 28.09.1984 г.р.219. Кутычкин Сергей Сергеевич, 21.09.1973 г.р.220. Кривов Иван Александрович, 02.05.1984 г.р.221. Иванов Александр Сергеевич, 21.01.1963 г.р.222. Михеев Игорь Вадимович, 05.07.1974 г.р.223. Соловьев Юрий Геннадьевич, 11.07.1970 г.р.224. Марциновский Алексей Анатольевич, 30.08.1976 г.р.225. Жиляков Александр Иванович, 07.05.1969 г.р.226. Петров Максим Георгиевич, 06.02.1974 г.р.227. Пахомов Александр Игоревич, 19.01.1983 г.р.228. Овешников Валерий Юрьевич, 02.09.1979 г.р.229. Осипов Василий Сергеевич, 09.01.1987 г.р.230. Новоскольцев Игорь Владимирович, 12.06.1982 г.р.231. Рычков Максим Андреевич, 06.04.1987 г.р.232. Недров Александр Петрович, 12.06.1972 г.р.233. Поздняков Виктор Васильевич, 15.11.1959 г.р.234. Кудинов Александр Владимирович, 26.06.1981 г.р.235. Пшуков Мухамед Султанович, 25.06.1967 г.р.236. Назаренко Денис Владимирович, 06.08.1987 г.р.237. Сайгашкин Василий Александрович, 20.10.1984 г.р.238. Скобун Андрей Андреевич, 27.11.1973 г.р.