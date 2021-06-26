Город (Москва и область)
26.06.2021 14:30
Список кандидатов в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Москве
26 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия – За Правду» обнародовала список кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по Москве.
Список кандидатов по Москве по одномандатным округам:
Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196
Федоров Георгий Владимирович
Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197
Тарнавский Александр Георгиевич
Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198
Хованская Галина Петровна
Люблинский одномандатный избирательный округ No 199
Кульнев Иван Анатольевич
Медведковской одномандатный избирательный округ No 200
Загребной Юрий Леонтьевич
Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201
Гаспарян Армен Сумбатович
Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202
Михайловский Александр Всеволодович
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203
Казенков Олег Юрьевич
Перовский одномандатный избирательный округ No 204
Доможирова Ксения Валерьевна
Тушинский одномандатный избирательный округ No 206
Цыба Алексей Николаевич
Ховринский одномандатный избирательный округ No 207
Павлинов Аркадий Борисович
Центральный одномандатный избирательный округ No 208
Яндиев Магомет Исаевич
Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209
Чирков Максим Андреевич
Чертановский одномандатный избирательный округ No 210
Буткеевич Владимир Анатольевич
Региональная группа № 25
Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 196,
Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197,
Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198,
Медведковский одномандатный избирательный округ № 200,
Перовский одномандатный избирательный округ № 204,
Преображенский одномандатный избирательный округ № 205,
Тушинский одномандатный избирательный округ № 206,
Ховринский одномандатный избирательный округ № 207
Хованская Галина Петровна
Кабышев Сергей Владимирович
Тарнавский Александр Георгиевич
Шепель Алексей Николаевич
Алейникова Виктория Викторовна
Региональная группа № 26
Люблинский одномандатный избирательный округ № 199,
Нагатинский одномандатный избирательный округ № 201,
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202,
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 203,
Центральный одномандатный избирательный округ № 208,
Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209,
Чертановский одномандатный избирательный округ № 210
Делягин Михаил Геннадьевич
Глотов Сергей Александрович
Петушков Григорий Валерьевич
Чирков Максим Андреевич
Прокопенко Дмитрий Ювинальевич
Гаспарян Армен Сумбатович
Михайловский Александр Всеволодович
Буткеев Владимир Анатольевич