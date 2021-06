Список кандидатов в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Москве

26 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия – За Правду» обнародовала список кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по Москве.



Список кандидатов по Москве по одномандатным округам:



Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196

Федоров Георгий Владимирович



Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197

Тарнавский Александр Георгиевич



Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198

Хованская Галина Петровна



Люблинский одномандатный избирательный округ No 199

Кульнев Иван Анатольевич



Медведковской одномандатный избирательный округ No 200

Загребной Юрий Леонтьевич



Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201

Гаспарян Армен Сумбатович



Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202

Михайловский Александр Всеволодович



Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203

Казенков Олег Юрьевич



Перовский одномандатный избирательный округ No 204

Доможирова Ксения Валерьевна



Тушинский одномандатный избирательный округ No 206

Цыба Алексей Николаевич



Ховринский одномандатный избирательный округ No 207

Павлинов Аркадий Борисович



Центральный одномандатный избирательный округ No 208

Яндиев Магомет Исаевич



Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209

Чирков Максим Андреевич



Чертановский одномандатный избирательный округ No 210

Буткеевич Владимир Анатольевич



Региональная группа № 25



Региональная группа № 26



