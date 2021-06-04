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Город (Москва и область)     04.06.2021 16:43

Средний чек на поездку на такси в Москве вырос в январе-марте до 448 руб

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Теги:  такси  цена 

4 июня. Mossovetinfo.ru — В первом квартале 2021 года средний чек на поездку на такси в Москве вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Средний чек на поездку в такси в Москве в январе-марте 2021 года составил 448 рублей. Годом ранее в первом квартале средний чек на поездку в такси в Москве составлял 434 рубля.

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Теги: 
такси  цена 

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