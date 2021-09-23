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Город (Москва и область)     23.09.2021 15:55

Средняя цена самого дешевого жилья в Москве выросла до 253,3 тысячи рублей за квадрат

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Теги:  жилье  цена  рост цен 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Средняя цена самого дешевого жилья в Москве в III квартале текущего года выросла до 253,3 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства Est-a-Tet.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, стоимость самого дешевого жилья в Москве выросла на 31%.

Эксперты агентства отмечают, что наибольшим спросом у покупателей пользуются квартиры в новостройках, стоимостью от 7 до 13 миллионов рублей. На них приходится до 36% рынка столичного жилья.

В тоже время ощущается серьезная нехватка более дешевых квартир, стоимостью от 5 до 7 миллионов рублей. В этом сегменте спрос очень сильно превышает предложение. В тоже время в секторе дорогого жилья (стоимостью от 17 миллионов и выше), предложение напротив, существенно превышает спрос.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании «Бест-недвижимость» Григорий Полторак назвал цены на жилье в России «безобразно высокими».

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Теги: 
жилье  цена  рост цен 

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