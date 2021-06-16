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Город (Москва и область)     16.06.2021 17:32

Стали известны размеры штрафов за невыполнение требования о вакцинации сотрудников

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Теги:  Главконтроль  COVID-19  коронавирус  вакцинация  штраф 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в интервью РИА Новости рассказал, какими будут штрафы за невыполнение требования о вакцинации 60% сотрудников.

По словам Данчикова, штраф для юридических лиц может составить до 1 миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей.

Кроме того, при невыполнении требований о вакцинации может быть рассмотрен вопрос о приостановке деятельности организации.

Ранее Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
Главконтроль  COVID-19  коронавирус  вакцинация  штраф 

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