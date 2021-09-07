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Город (Москва и область)     07.09.2021 15:02

Станцию МЦД на месте станции Каланчевская могут назвать Площадью трех вокзалов

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Теги:  Каланчевская  железная дорога  название 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Строящаяся станция МЦД на месте станции Каланчевская может получить название Площадь трех вокзалов, сообщает РИА Недвижимость.

С таким предложением к мэру Москвы Сергею Собянину обратились студенты Российского Университета транспорта и жители Красносельского района города.

«По сути дела, да, эта станция - это новый вокзал, который соединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем», - заявил Собянин в ходе осмотра работ по улучшению дорожного движения в районе строящейся станции и на Комсомольской площади.

Мэр также заявил, что в этом же месте появится еще один вокзал для высокоскоростной магистрали.

В июне в Москве завершился первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская. Сейчас идет подготовка ко второму этапу, в ходе которого станция Каланчевская будет реконструирована, и превратится в современный пересадочный узел.

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Карта места

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Теги: 
Каланчевская  железная дорога  название 

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