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Город (Москва и область)     15.09.2021 11:28

Старт отопительного сезона в столице стал самым ранним за последние 20 лет

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Теги:  отопление  отопительный сезон 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Включение отопления в Москве в 2021 году оказалось самым ранним за последние 20 лет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Во вторник температура воздуха в Москве опустилась до +10 градусов, а со среды температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Однако из-за резкого похолодания мэр Москвы Сергей Собянин дал указания включить отопление досрочно.

Отопительный сезон стартовал в Москве 13 сентября. Мэр Москвы заявил, что в течение 5 дней все жилые дома и социальные объекты должны получить тепло.

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Теги: 
отопление  отопительный сезон 

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