12 июня. Mossovetinfo.ru – Более чем на половину выполнена работа по проходке двух тоннелей между станциями "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом в субботу журналистам сообщил субботу заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Более того оба щита уже пересекли МКАД. Готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63% и 55% соответственно", - сказал заммэра.Также на станции "Физтех" приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции по методу "стена в грунте".Ранеесо ссылкой на стройкомплекс, что на Люблинско-Дмитровской линии строится новый участок, который будет состоять из трех станций: «Физтех», «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы». Участок планируется открыть для пассажиров в 2023 году.