 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     31.05.2021 08:50

Центр «Моя карьера» предложит москвичам подработку на лето

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  работа  вакансии  подработка  центр занятости  Моя карьера 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Центр занятости «Моя карьера» 3 июня проведет день вакансий «Заработай этим летом», в ходе которой предложить вакансии для тех, кто хочет подработать летом, сообщается на портале mos.ru.

Всего будет предложено более 1200 сезонных вакансий и вакансий с неполной занятостью от более чем 20 компаний.

Соискателям предложат работу в парках аттракционов, в банке, в рекламном агентстве, салонах красоты, в ресторанах, на автозаправках и другие.

Также будет возможность узнать о возможностях дополнительного обучения, перспективах роста, социальных гарантиях.

Для того, чтобы принять участие в дне вакансий, необходимо предварительно зарегистрироваться.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
работа  вакансии  подработка  центр занятости  Моя карьера 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:57 Происшествия Тела двух детей и двух взрослых нашли в квартире многоэтажного дома в Подмосковье

11:48 В России Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

11:06 В России Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

10:48 В России Россиян предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»

09:56 Общество Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Актуальные материалы

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru