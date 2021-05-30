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Город (Москва и область)
31.05.2021, 09:03
Автомобилистов в Москве предупредили о возможном штрафе при парковке
31 мая. Mossovetinfo.ru — Автомобилисты в Москве начали сталкиваться со штрафами, оставляя автомобили на городских п...
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Город (Москва и область)
31.05.2021, 08:50
Центр «Моя карьера» предложит москвичам подработку на лето
31 мая. Mossovetinfo.ru — Центр занятости «Моя карьера» 3 июня проведет день вакансий «Заработай этим летом», в ходе к...
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Город (Москва и область)
30.05.2021, 15:24
Сбой произошел днем 30 мая на оранжевой ветке метро
30 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в воскресенье, 30 мая, на Калужско-Рижской линии московского метро. Об это...