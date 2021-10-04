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Город (Москва и область)     04.10.2021 16:40

Центр «Тверская15» станет резидентом «Фабрики проcтранств»

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Теги:  Тверской район  Тверской 

4 октября. Mossovetinfo.ru - 13 октября состоится V ежегодная конференция «Фабрика пространств». Она соберет представителей культурных, общественных и комьюнити-центров, арт-кластеров, музеев и библиотек со всей России.

Тема 2021 года – «Новая реальность». Какова роль общественных пространств в стремительно меняющемся мире? Какие новые концепции, форматы работы и услуги должны появиться в ответ на новые запросы?

Треки конференции: «Новый город», «Люди в общественном пространстве» и «Креативные индустрии».

Одним из резидентов конференции станет Московский Инклюзивный культурный центр «Тверская15». Центр проведёт «детский мастер-класс для взрослых», где через творческий процесс расскажет о своих принципах, задумках и воплощениях.

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Карта места

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Теги: 
Тверской район  Тверской 

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