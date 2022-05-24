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Город (Москва и область)     24.05.2022 11:52

Участникам акции «День без турникетов» откроют с 26 по 28 мая более 100 площадок - Сергунина

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Теги:  Москва  День без турникетов  акция  расписание  26 28 мая  Сергунина 

24 мая, Mossovetinfo.ru - С 26 по 28 мая 2022 года в Москве в рамках акции «День без турникетов» будет открыто для посетителей более 100 площадок, 14 из них впервые, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Узнать расписание работы площадок и зарегистрироваться можно по ссылке.

Посетителей примут технопарки, Центральный московский ипподром, мастерская дополнительного образования для детей, «Союзмультфильм», карамельная мануфактура, скейт-парк, сенсорный музей «Прогулка в темноте» и множество других музеев.

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Карта места

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Теги: 
Москва  День без турникетов  акция  расписание  26 28 мая  Сергунина 

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