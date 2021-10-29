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Город (Москва и область)     29.10.2021 09:57

Участок БКЛ метро закрыли на три дня для присоединения новых станций

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Теги:  метро  метрополитен 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Мневников» закрыт с 29 по 31 октября. Это сделано для присоединения новых станций. В Москве в ближайшее время одновременно откроют 10 станций метро.

С 29 по 31 октября поезда будут ходить по БКЛ только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр».

На закрытом участке метро запустили бесплатные автобусы КМ.

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Теги: 
метро  метрополитен 

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