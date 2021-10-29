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11:07 Город (Москва и область) В Подмосковье начал работать сервис для передачи сведений о сотрудниках на удаленке
09:57 Город (Москва и область) Участок БКЛ метро закрыли на три дня для присоединения новых станций
16:45 Общество Дмитрий Орлов (АПЭК) учреждает грант 1 миллион рублей на региональную аналитику
12:12 Мнения Председатель КС России Зорькин о задачах органов власти в условиях кризисов и пандемий
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09:53 Город (Москва и область) Здравоохранение Московской области работает на пределе - губернатор
14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется
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12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября
12:21 Город (Москва и область) Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве