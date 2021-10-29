Участок БКЛ метро закрыли на три дня для присоединения новых станций

26 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Мневников» закрыт с 29 по 31 октября. Это сделано для присоединения новых станций. В Москве в ближайшее время одновременно откроют 10 станций метро.



С 29 по 31 октября поезда будут ходить по БКЛ только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр».



На закрытом участке метро запустили бесплатные автобусы КМ.