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Город (Москва и область)     26.10.2021 11:45

Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» закроют с 29 по 31 октября

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Теги:  метро  метрополитен 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября для присоединения новых станций метро. Об этом сообщает департамент транспорта.

В это время поезда будут ходить по БКЛ только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр».

На закрытом участке метр запустят бесплатные автобусы КМ:

КМ1 от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» (с 5:30 до 1:10)
М2 от «Хорошевской» до «Мневников» с остановкой у «Народного Ополчения» (с 5:20 до 1:20)

Ранее сообщалось, что в Москве одновременно откроют 10 станций метро.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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