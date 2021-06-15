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Город (Москва и область)     15.06.2021 15:34

Участок Тверской улицы перекроют с вечера 18 июня для замены асфальта

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Теги:  Тверская улица  ремонт  дороги 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Работы по замене асфальта на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц пройдут с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с укладкой асфальта для автомобилистов будут полностью перекрыты участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы.

Участки будут перекрыты, так как новый асфальт будут укладывать по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволяет сократить время работ, а также повысить долговечность асфальта, который можно эксплуатировать без ремонта 3 года.

Первоначально планировалось, что работы по укладке асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах пройдут с 11 по 14 июня. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погоды, сроки работ были перенесены.

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Теги: 
Тверская улица  ремонт  дороги 

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