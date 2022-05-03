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Город (Москва и область)     03.05.2022 20:26

Участок ветки метро между станциями Дубровка и Волжская откроется досрочно 4 мая

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Теги:  Дубровка  Волжская  Люблинско-Дмитровская линия  метро  БКЛ 

3 мая, Mossovetinfo.ru - Досрочно 4 мая 2022 года, на шесть дней раньше запланированного срока, откроется участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями «Дубровка» и «Волжская», сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.

30 апреля в горадминистрации сообщили, что на участке «Дубровка» - «Волжская» в период 30 апреля - 9 мая не будет перевозки пассажиров.

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Карта места

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Теги: 
Дубровка  Волжская  Люблинско-Дмитровская линия  метро  БКЛ 

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