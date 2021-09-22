Университет управления в Москве переходит на «удаленку» на две недели из-за COVID-19

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Государственный университет управления (ГУУ) с 22 сентября переходит на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщается на официальном сайте ГУУ.



С 22 сентября по 6 октября кампус университета будет закрыт, все пропуска на территорию кампуса будут заблокированы.



В личных кабинетах студентов в ближайшие два дня разместят учебные материалы и задания для самостоятельного обучения.



О дальнейших изменениях в формате учебы и работы, а также расписании будет сообщаться в главных аккаунтах вуза.