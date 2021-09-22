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Город (Москва и область)
22.09.2021, 11:02
В Москве перепроверят результаты дистанционного электронного голосования
22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве переправят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об...
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Город (Москва и область)
22.09.2021, 10:50
Замена электросчетчиков в Москве: что нужно знать
22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве уже более года идет замена счетчиков электроэнергии, вместо сломавшихся или у...
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Город (Москва и область)
22.09.2021, 10:33
Университет управления в Москве переходит на «удаленку» на две недели из-за COVID-19
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Государственный университет управления (ГУУ) с 22 сентября переходит на дистанционное ...